Die beiden älteren Bauten der Unterföhringer Grundschule an der Bahnhofstraße werden saniert und modernen Anforderungen angepasst. Einige Klassen ziehen dafür in den neuen Campus an der Mitterfeldallee

Wenn im September das neue Schuljahr beginnt, dann wird es in Unterföhring zwei Grundschulen geben. Ein Teil der Kinder wird am alten Standort an der Bahnhofstraße unterrichtet, der andere Teil lernt im Neubau auf dem Schulcampus an der Mitterfeldallee. Während dort auf die Buben und Mädchen ein Haus mit allen Schikanen wartet, ist die andere Schule bis auf den 2015 eröffneten Erweiterungsbau zur Münchner Straße hin in die Jahre gekommen und muss umfassend saniert werden. Vor allem der "blaue Kasten" von 1964 und sein gelber Anbau von 1996 müssen optimiert werden.

Weil aber allen Grundschulkindern aus der Gemeinde die gleichen Standards in Erziehung und Bildung ermöglicht werden sollen, hat das Rathaus zusätzlich zur notwendigen Aufrüstung des Brandschutzes und zur energetischen Sanierung auch eine Modernisierung der Grundschule an der Bahnhofstraße auf der Agenda. Möglich werden soll dies, indem die Klassen aus den betroffenen Gebäuden in der neuen Grundschule auf dem Campus unterrichtet werden.

In der jüngsten Gemeinderatssitzung hat die Schulberaterin Andrea Lehner ein pädagogisches Schulraumkonzept vorgestellt, das Gemeindeverwaltung und Schulleitung in den vergangenen Monaten erarbeitet haben. So soll die Struktur der drei Schulbauten am alten Standort erhalten bleiben, wie die Expertin sagte. Das Innere der beiden älteren Gebäudeteile aber wird vollkommen neu geordnet. Geplant ist zum Beispiel, die ehemaligen Pausenhallen im blauen Kasten, die zu Klassenzimmern umgestaltet wurden, wieder zu öffnen und als Gemeinschaftsräume nutzbar zu machen. Platz könnte hier auch die geplante Schulbücherei finden.

Der Verwaltungstrakt soll laut dem Konzept aus dem gelben Gebäude ins Erdgeschoss des Altbaus umziehen, sodass der dort vorhandene Eingang, der in den vergangenen Jahren verschlossen war und nach Rückkehr einiger Schüler nach dem Corona-Lockdown nur bestimmten Klassen zur Verfügung stand, wiedereröffnet werden kann. Quasi als Eingang für die Mitarbeiter der Schulverwaltung, der einen zur Schule hin abtrennbaren Bereich erschließt.

Die Klassenzimmer sind so angelegt, dass es in einer Jahrgangsstufe keine Trennung mehr von Ganztags- und Regelklassen gibt, auch Inklusion soll möglich gemacht werden. Schulberaterin Lehner stellt sich darüber hinaus eine grüne Schule mit vielen Pflanzen vor, im ganzen Haus soll es Möglichkeiten zum Balancieren, Klettern oder Hüpfen geben, weil Kinder Bewegung brauchen.

Auf Wunsch der Schulleitung soll die Verwaltung prüfen lassen, ob es möglich ist, die Aula ebenerdig zu gestalten, ohne dass Sitzplätze verloren gehen. Das allerdings stieß im Gemeinderat auf wenig Gefallen. "An der Aula hängen wir", sagte etwa Sabine Fister (SPD). Nicht zuletzt, weil dieser Raum durch die treppenförmige Anordnung der Sitzplätze an ein Amphitheater erinnert und in den vergangenen Jahrzehnten als bei Kulturschaffenden und Zuschauern als beliebte Veranstaltungsstätte diente. Untersucht werden soll auch, in welcher Form die sanierungsbedürftige Lichtkuppel über der Aula und die unter ihr liegenden Lichthöfe neu gestaltet und eventuell sogar geschlossen werden können, um mehr Raum zu gewinnen. Auch da gab es Bedenken. Die Kuppel sei immerhin eine Lichtquelle für das Schulhaus, sagte Marianne Rader (CSU).

Ziel von Sanierung und Umgestaltung ist es laut der Schulberaterin, auch an der Bahnhofstraße eine zukunftsfähige, inklusive, kindorientierte Ganztagsschule zu schaffen, die für die pädagogische, schulpolitische und auch gesellschaftliche Lage von heute, aber auch für die Zukunft Bestand haben könne. Im Grundsatz fanden das geschilderte Raumkonzept und die damit verbundenen pädagogischen Ansätze große Zustimmung im Gremium - nur ein Umbau der Aula und das Schließen der Lichtkuppel wurden abgelehnt. Als Spielstätte für das Unterföhringer Kulturprogramm werde die Aula auch nach dem Umbau bestehen bleiben, sagte Bürgermeister Andreas Kemmelmeyer (Parteifreie Wählerschaft).

Nun muss die Verwaltung eine detaillierte Kostenschätzung und einen Bauablaufplan ausarbeiten. An die 5,5 Millionen Euro wird die Gemeinde aber schon in die Hand nehmen müssen, wie Kemmelmeyer sagte. Als Umzugstermin haben Schulleitung und Gemeinde den Februar 2021 festgelegt. Das Schuljahr 2020/21 beginnen die Erst- bis Viertklässler im September gemeinsam an der Bahnhofstraße. Dort können sie in aller Ruhe Mitschüler und Lehrer kennenlernen und sich gemeinsam auf den Umzug auf den Schulcampus an der Mitterfeldallee vorbereiten.