Apfelsaft aus Unterföhring soll es im nächsten Jahr geben: Nach Beschluss des Umweltausschusses wird die Gemeinde in der Erntezeit 2020 mit der Solidargemeinschaft Münchner Land zusammenarbeiten und eine Apfelpresse anbieten. Konkret können so Privatleute und Vereine ihre reifen Äpfel, die nur biologisch gedüngt und nicht faulig sein dürfen, anliefern. Pro 100 Kilogramm Äpfel werden 20 Euro ausbezahlt. Der Saft wird dann von Münchner Land in regionalen Supermärkten verkauft. Die Unterföhringer Grünen wollen nicht so lang warten und laden bereits am Samstag, 13. Oktober, zum Apfelfest auf dem Abenteuerspielplatz an der Aschheimer Straße ein. Von 14 bis 17 Uhr gibt es Apfelkuchen und Kaffee sowie eine Verkostung von Bio-Apfelsorten. Auch eine Saftpresse steht bereit. Zu Gast ist der Rapper "Das Ding ausm Sumpf".