Ein umsichtiger S-Bahn-Fahrer hat am Samstagmorgen in Unterföhring Schlimmeres verhindert: Gegen 8.10 Uhr war ein 79-Jähriger auf einem Bahndamm unterwegs, erschrak, als eine stadtauswärts fahrende S-Bahn vorbei fuhr und rutschte die Böschung herunter. Der S-Bahn-Fahrer leitete sofort eine Schnellbremsung ein und leistete erste Hilfe. Der 79-jährige Münchner trug offensichtlich keine Verletzungen davon, machte aber einen verwirrten Eindruck. Polizeibeamte stellten vor Ort fest, dass der Mann bereits vermisst gemeldet worden war und in einem nahe gelegenen Seniorenheim wohnt. Er wurde in ein Klinikum zur Behandlung gebracht; der S-Bahn-Fahrer erlitt einen Schock. Die Strecke war zwischen Johanneskirchen und Ismaning bis 9.15 Uhr gesperrt.