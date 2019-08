18. August 2019, 21:37 Uhr Unterföhring S-Bahn-Fahrer brauchen Geduld

Pendler müssen sich in den nächsten Wochen immer wieder auf Behinderungen bei der S 8 einstellen. Wegen Tunnel- und Brückenbauarbeiten kommt es auf der S-Bahnlinie zu Fahrplanänderungen und nächtlichen Streckensperrungen samt 40-Minuten-Takt und der Einsetzung eines Schienenersatzverkehrs. Los geht es in der Nacht von Montag, 19., auf Dienstag, 20. August, in der Zeit von 23.40 bis 1.40 Uhr auf der Strecke zwischen Ostbahnhof und Flughafen München; weitere Einschränkungen gibt es in diesem Bereich in den Nächten von 26. auf 27. August sowie von 27. auf 28. August von 22.50 bis 1 Uhr sowie von 29. auf 30. August von 21.50 bis 4 Uhr zwischen Johanneskirchen und dem Flughafen München.