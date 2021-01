In den Erholungsgebieten am Feringasee und am Unterföhringer See sowie den daran angrenzenden Waldflächen laufen Gehölzpflegearbeiten. Arbeiter sind dort voraussichtlich bis Ende Februar im Auftrag des Landratsamts im Einsatz. So werden laut einer Mitteilung unter anderem Kronenteile eingekürzt, Kronensicherungen verbaut und Totholz aus den Baumkronen entfernt. Manche Strauchbestände werden stark gekürzt, um diese zu verjüngen. Der Rückschnitt rege einen starken Neuaustrieb an, heißt es. Entstandene Lücken in den Strauchbeständen würden wieder geschlossen. Einige durch Fäulnis oder holzzersetzende Pilze stark geschädigte Bäume müssten gefällt werden. Betroffen seien Eschen, die aus Sicherheitsgründen nach Befall mit dem Eschentriebsterben nur noch kurze Zeit erhalten werden könnten. Für Fragen aus der Bürgerschaft stehen im Landratsamt Oliver Brüßler (zu Waldflächen, Telefon: 089/62 21 25 17), Thomas Kohr (zu Seen, Telefon: 089/62 21 18 51) zur Verfügung. Fragen können per E-Mail an erholungsgebiete@lra-m.bayern.de gerichtet werden.