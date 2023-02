Das neue Rathaus in Unterföhring in einer Visualisierung.

Von Irmengard Gnau, Unterföhring

Bis die Rathausverwaltung der Gemeinde Unterföhring ihr neues Domizil beziehen kann, wird es voraussichtlich etwas länger dauern als ursprünglich geplant. Wie der aktuelle Stand der Planungen zeigt, wird der ambitionierte Neubau wohl erst im Jahr 2027 bezugsfertig sein statt wie bislang anvisiert 2026. Außerdem wird es einige Änderungen geben gegenüber den bisherigen Plänen.

Die etwa 200 Quadratmeter große Kantine wird wohl entfallen, stattdessen gibt es Überlegungen für ein Entrée mit einem Cafébereich, möglicherweise für Mitarbeiter und Bürger zugänglich. Auch die zweigeschossige Tiefgarage stellten die Planer noch einmal in Frage, aus Kostengründen ebenso wie aus Umweltgründen. Die nötigen Parkplätze könnten alternativ auf der Park-and-Ride-Anlage am S-Bahnhof entstehen oder in einer Erweiterung der bestehenden Tiefgarage der Volkshochschule. Auch für den Sitzungssaal werden die Planer noch einmal neue Ideen entwickeln.

Der Neubau des Rathauses sei ein "Jahrhundertprojekt" für Unterföhring, sagte Bürgermeister Andreas Kemmelmeyer. Die zeitliche Verschiebung in diesem Planungsstadium gehe in Ordnung vor dem Anliegen, dass das Projekt dafür wirklich durchdacht sei. Die 11 000-Einwohner-Kommune nördlich von München hat sich viel vorgenommen für ihr neues Rathaus; insbesondere in den Aspekten Nachhaltigkeit und moderne Arbeitswelt soll es Vorbildcharakter haben. Dafür hat die Kommune zahlreiche namhafte Experten als Berater engagiert, darunter Natalie Eßig, Professorin für Baukonstruktion und Bauklimatik an der Hochschule München.

Als Objektplaner wurde das Architekturbüro "Raum und Bau Planungsgesellschaft" aus München verpflichtet. Die Kosten für den Neubau, der neben modernen Büros für die knapp 160 Mitarbeiter der Verwaltung auch Sozial- und Beratungsräume enthalten soll, wurden bislang auf etwa 49 Millionen Euro geschätzt. Im Juli 2022 hatte Bürgermeister Kemmelmeyer im 47 Jahre alten Rathaus aus dem Jahr 1975 den Architektenvertrag für das Projekt unterzeichnet. Damals war noch vom Einzug im Jahr 2026 die Rede.