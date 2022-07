Von Claudia Wessel, Unterföhring

"Da ist mein Büro", sagt Bürgermeister Andreas Kemmelmeyer, während ein Mitarbeiter der Gemeinde Unterföhring ihn und den Architekten Martin Werner vom Architekturbüro Raum und Bau mit dem Modell des künftigen Rathauses fotografiert. Dann verbessert er sich: "Oder sagen wir mal: das Büro des Bürgermeisters. Schließlich sind im März 2026 Kommunalwahlen." Im April 2026 sollen die 90 Mitarbeiter der Gemeinde einziehen - so der Plan. Martin Werner von dem Münchner Büro, das den Architektenwettbewerb mit 765 von 800 Punkten gewonnen hat, ist optimistisch, dass es klappt. Ein Grund dafür ist zum Beispiel die Holzfassade des Neubaus, die quasi in fertigen Einzelteilen geliefert werden kann.

Rein juristisch steht dem Neubau jedenfalls nichts mehr im Wege: Vor zahlreichen Augen unterzeichneten Kemmelmeyer und Werner am Mittwoch im jetzigen, 47 Jahre alten Rathaus aus dem Jahr 1975 bei einer Pressekonferenz den Architektenvertrag. 49 Millionen Euro wurden schon mal für den Neubau reserviert, "plus Personalkosten", sagte Bauamtsleiter Lother Kapfenberger. Die genauen Gesamtkosten sollen bis Ende des Jahres vorliegen und dann im Gemeinderat vorgestellt werden. Dieser werde in seiner nächsten Sitzung schon mal den Auftrag "vollziehen", wie sich Kemmelmeyer ausdrückte.

Detailansicht öffnen Das aktuelle Rathaus hat 47 Jahre lang seinen Zweck erfüllt. (Foto: Sonja Marzoner)

Der Neubau wird aus einem fünfgeschossigen Solitär und umgebenden dreigeschossigen Gebäuden bestehen und ein Vorbild an Nachhaltigkeit sein. Dafür wird die Gemeinde auch Fördermittel beantragen, die seit April 2022 für energieeffiziente Gebäude vergeben werden. Vor allem für den Unterhalt könne man diese Zuschüsse sicher gebrauchen, so Kemmelmeyer. Er ist stolz darauf, dass die Gemeinde ihrer Zeit voraus war, als sie schon vor zwei Jahren die Nachhaltigkeit und Energieeffizienz zu einer Bedingung bei einem Rathausneubau machte.

An der Gestaltung des Hauses haben nicht nur die Architekten, sondern auch die Rathausangestellten mitgearbeitet. "Es gab Arbeitsgruppen", berichtet Kemmelmeyer. Die Mitarbeiter durften ihre Wünsche und ihr Wissen einbringen. "Ein paar Ideen waren etwas utopisch", sagte Kemmelmeyer. Die Ideen des Personalrats für die Größe eines Fitnesscenters im Rathaus beispielweise. Eine Dusche für mit dem Rad anreisendes Personal ist aber auf jeden Fall eingeplant. Für die Mitarbeiter gibt es auch einen vom öffentlichen Teil des Hofes abgeschirmten Pausenhof, damit sie nicht von Klienten in der Pause angesprochen werden können.

In ein paar Jahrzehnten kann es umgestaltet werden - oder umweltschonend entsorgt

Wenn Kemmelmeyer 2026 noch Bürgermeister ist, darf er sich auch gemeinsam mit allen verliebten Unterföhringern und Hochzeitstouristen über das neue Standesamt freuen. Dieses wird nämlich einen Außenbereich haben, wo Kemmelmeyer, der gerne auch mal Trauungen selbst vornimmt, eine schönes Ambiente vorfindet . Wie genau dieser Außenbereich gestaltet wird, das wird sich wie viele andere Details erst noch ergeben. Auch wie die Büroräume letztendlich genau aussehen werden, steht noch nicht hundertprozentig fest. Denn Flexibilität ist neben Nachhaltigkeit einer der Grundsätze des Neubaus.

Dabei ist schon an die nächsten Generationen gedacht. "Wenn man in 20 Jahren vielleicht ganz anders arbeitet, dann kann man die Büros umgestalten", sagt Werner. Dafür sorgen leicht verschiebbare Trennwände und eine flexible Fassade durch jeweils in 1,50 Meter angebrachte Pfosten. Die Trennbarkeit der Baustoffe, für die als externe Gutachterin Professorin Natalie Eßig von der Hochschule München eingebunden wurde, ist ebenfalls ein Baustein der Nachhaltigkeit. Somit kann das Haus in ferner Zukunft einmal umweltschonend entsorgt werden.