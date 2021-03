Ein Wechsel steht im Unterföhringer Gemeinderat an: Raphael Guttmann von der FDP kündigte am Donnerstagabend an, dass er aus persönlichen Gründen sein erst bei der Kommunalwahl im vergangenen Jahr errungenes Mandat niederlegen wird. Ihm habe die Arbeit im Gremium sehr viel Spaß gemacht, sagte der ehemalige Bürgermeisterkandidat, der aus Unterföhring wegziehen wird. Nachrückerin ist Ellen Gathmann. Der Gemeinderat wird Guttmann in der Mai-Sitzung verabschieden und Gathmann vereidigen, wie Bürgermeister Andreas Kemmelmeyer (PWU) ankündigte.