Raphael Gutmann tritt in Unterföhring an

Raphael Gutmann will sich in Unterföhring engagieren.

Das Bewerberfeld für die Bürgermeisterwahl in Unterföhring ist um einen weiteren Kandidaten reicher. Die FDP hat Raphael Gutmann einstimmig als Bürgermeisterkandidaten für die Kommunalwahl am 15. März kommenden Jahres nominiert. Der 30-Jährige sagte, mit seiner Kandidatur wolle er den Unterföhringern "einen von den großen Fraktionen unabhängigen Kandidaten zur Wahl" anbieten.

Raphael Gutmann wohnt seit 2014 mit seiner Familie in der Mediengemeinde - er ist verheiratet und hat zwei kleine Söhne. Ursprünglich stammt er aus Aichach in Schwaben, hat dort 2009 sein Abitur gemacht und später in Ulm Wirtschaftsmathematik studiert. Seit 2014 ist er bei der Allianz tätig, zunächst als Risikoexperte und seit vergangenem Jahr in Personalverantwortung für ein Referat in der Mathematikabteilung. Seit seinem 20. Lebensjahr ist Gutmann Mitglied der Freien Demokraten, für die FDP zog er 2014 bei der Kommunalwahl in seiner Heimatstadt in den Stadtrat ein, legte das Mandat aber zwei Jahre später wieder nieder, um sich, wie er sagt, verstärkt seiner Familie und dem Engagement in seiner neuen Wahlheimat widmen zu können.

In einem Jahrzehnt, lässt Gutmann verlauten, habe er den Aufstieg seiner Partei bei der Bundestagswahl 2009 sowie den anschließenden Niedergang und auch Wiederaufbau hautnah miterlebt. Und auch in Unterföhring gilt es, die Liberalen wieder aufzurichten. Bei der Gemeinderatswahl 2014 kam die FDP auf gerade einmal 0,8 Prozent der Stimmen und konnte keinen Bewerber in das Gremium entsenden. Als Kandidat für das Amt des Bürgermeisters stünden bei ihm "Pragmatismus und überparteilicher Konsens an erster Stelle", sagt Gutmann.

Die Unterföhringer haben mit der Nominierung der FDP die Auswahl zwischen mindestens fünf Bewerbern. Der amtierende Rathauschef Andreas Kemmelmeyer (PWU) wird wieder antreten, die CSU hat ihren Fraktionssprecher im Gemeinderat Manfred Axenbeck nominiert, für die Sozialdemokraten bewirbt sich Gemeinderat Philipp Schwarz um das höchste Amt in der Mediengemeinde und die Grünen schicken ihren Gemeinderat Johannes Mecke ins Rennen. Bei einem Stammtisch am Dienstag, 3. September, können die Unterföhringer von 19 Uhr an Gutmann im Hackerbräu kennenlernen, kündigt die FDP an.