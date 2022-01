Ein 68 Jahre alter Fahrradfahrer ist am Dienstag in Unterföhring reanimiert worden, nachdem er zwei Mal kurz hintereinander gestürzt war. Passanten hatten den Mann nach Angaben der Polizei gegen 15.50 Uhr auf der Föhringer Allee neben seinem Fahrrad liegend gefunden. Sie kümmerten sich um ihn und verständigten den Rettungsdienst. Der 68-Jährige verweigerte jedoch jede medizinische Hilfe und stieg, nachdem er sich etwas erholt hatte, wieder auf sein Fahrrad und fuhr weiter. Auf der Bahnhofstraße stürzte er jedoch ohne Fremdeinwirkung erneut. Auch hier leisteten Passanten sofort erste Hilfe und verständigten den Rettungsdienst. Der Mann schien unverletzt, aber nach kurzer Zeit zeigte er keine Vitalfunktion mehr. Der Rettungskräfte leiteten Reanimationsmaßnahmen ein und brachten den 68-Jährigen in ein Krankenhaus. Die Polizei bittet Zeugen, sich mit dem Unfallkommando, Telefon 089/62 16 33 22, in Verbindung zu setzen.