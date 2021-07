In Unterföhring ist am Samstagabend ein Junggesellenabschied eskaliert. Mitarbeiter der Sportanlage am Föhringer Ring riefen gegen 18.30 Uhr die Polizei, nachdem acht bis zehn Personen im Streit aneinander geraten waren. Als Streifenbeamte eintrafen, war die Stimmung laut Polizeibericht aufgeheizt und aggressiv. Versuche der Beamten, die Schlägerei zu schlichten und die Streitenden zu trennen, schlugen demnach fehl. Stattdessen richtete sich die Aggression der Polizei zufolge gegen die Beamten. Diese seien von den alkoholisierten Männern verbal bedroht worden, mehrere hätten zudem versucht, die Polizisten einzukreisen. Diese forderten Verstärkung an. Die zusätzlichen Einsatzkräfte versuchten nach Darstellung der Polizei, die Aggressoren aus der Gruppe zu isolieren, wogegen diese sich wehrten. Andere solidarisierten sich mit ihnen und versuchten, die beiden 20 und 29 Jahre alten Männer zu befreien. Die Polizei setzte schließlich Pfefferspray ein, von dem zwei Beteiligte und zwei Beamte getroffen wurden. Sie mussten vom Rettungsdienst ambulant versorgt werden. Gegen die Beteiligten wird wegen gefährlicher Körperverletzung, Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte und versuchter Gefangenenbefreiung ermittelt.