Ein Streit zwischen zwei Ehepartnern ist am späten Montagabend in Unterföhring derart eskaliert, dass die Polizei eingreifen musste. Nach den bisherigen Ermittlungen der Beamten bedrohte ein 36-Jähriger gegen 22.35 Uhr seine Frau mit einem Messer. Die Frau konnte unverletzt aus der Wohnung fliehen und die Polizei zu Hilfe rufen. Daraufhin fuhren mehrere Streifenwagen zu der Wohnung an der Münchner Straße, wo die Beamten den Mann auch antrafen und festnehmen konnten. Im weiteren Verlauf zeigten sich laut Pressebericht des Münchner Polizeipräsidiums Anhaltspunkte dafür, dass sich der 36-Jährige in einer psychischen Ausnahmesituation befindet. Aus diesem Grund wurde er in einer psychiatrischen Klinik untergebracht. Die weiteren Ermittlungen in dem Fall führt die Münchner Kriminalpolizei.