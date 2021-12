Wenig einsichtig war ein Münchner, der am Montag gleich zweimal von der Polizei erwischt wurde. Das erste Mal begegnete eine Streife dem 40-Jährigen gegen 9.15 Uhr. Weil dessen Elektroauto in Unterföhring liegen geblieben war, boten die Beamten ihre Hilfe an und sicherten das Pannenfahrzeug ab. Dabei stellten sie allerdings "drogentypische Auffälligkeiten" bei dem Mann fest, wie es im Polizeibericht heißt. Ein Schnelltest ergab Hinweise auf THC und Kokain. Nachdem sie seine Personalien aufgenommen hatten, wiesen die Polizisten den 40-Jährigen darauf hin, dass er erst wieder ein Kraftfahrzeug führen dürfe, wenn er nicht mehr unter dem Einfluss von Rauschmitteln stehe. Zwei Stunden später, gegen 11.30 Uhr, fiel derselben Streifenbesatzung allerdings ein anderes Auto auf, an dessen Steuer erneut der 40-Jährige saß. Nun erwarten ihn gleich zwei Anzeigen.