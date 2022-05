Weil sie offenbar bei Rot über eine Kreuzung gefahren ist, hat eine Pedelec-Fahrerin am Mittwochabend in Unterföhring bei einem Zusammenstoß mit einem Auto schwere Verletzungen erlitten. Wie die Polizei mitteilt, radelte die 24-Jährige gegen 18.30 Uhr bei starken Regen mit dem Elektrofahrrad an der Kreuzung der Münchner Straße mit der Ringstraße über die Fahrbahn und stieß frontal mit dem Wagen eines 61-Jährigen zusammen, der nach ersten Erkenntnissen bei Grünlicht geradeaus fuhr. Die 24-Jährige wurde gegen die Windschutzscheibe geschleudert und fiel auf die Fahrbahn.