6. September 2018, 22:05 Uhr Unterföhring Öl auf der Dieselstraße

Wegen einer Ölspur auf der Fahrbahn ist ein 86-jähriger Münchner mit seinem Motorroller in Unterföhring gestürzt. Der Mann war am Mittwochmorgen von der Münchner Straße Richtung Föhringer Ring unterwegs, als seine Vespa in einer Rechtskurve auf dem Ölfilm ins Rutschen geriet. Der Rentner zog sich leichte Verletzungen zu und kam mit einem Rettungsfahrzeug zur ambulanten Behandlung ins Krankenhaus. Sein Hund, der auf dem Gepäckträger in einem Käfig befestigt war, blieb unversehrt, wurde von der Polizei aber bis auf weiteres in eine Tierklinik gebracht. Von dem Fahrzeug, das die Ölspur verursachte, und dessen Fahrer ist bislang nichts bekannt. Laut Polizei begann die Spur in der Dieselstraße in Unterföhring und zog sich über die Münchner Straße und den Föhringer Ring bis zum Frankfurter Ring. Dort endete die Spur unterhalb der Autobahnbrücke in der Nähe der Ungererstraße. Hinweise auf den Verursacher nimmt das Unfallkommando der Polizei, Tegernseer Landstraße 210 in München, Telefon 089/62 16-33 22 entgegen. Die Feuerwehr Ismaning und die Berufsfeuerwehr München beseitigten das Öl.