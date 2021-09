Am Donnerstag, 9. September, startet um 11 Uhr am Schlittenberg in der Isarau die Markierungsaktion von Obstbäumen in der Gemeinde Unterföhring. Gelbe Bänder sollen Spaziergängern zeigen, welche Büsche und Bäume sie für ihre privaten Zwecke abernten können. Auf Unterföhringer Flur wachsen nach Angaben aus dem Rathaus viele Nüsse und schönes Obst, das gepflückt werden will. Bislang hätten viele das Gefühl, dass dies nicht wirklich erlaubt ist. Auf Initiative des Unterföhringer Gartenbauvereins und unterstützt von der Rathausverwaltung werden nun Bäume und Büsche ausgewiesen, deren Früchte die Menschen ausdrücklich ernten und für sich verwenden dürfen. Nach der Aktion am Schlittenberg mit Bürgermeister Andreas Kemmelmeyer (Parteifreie Wählerschaft) ist eine Radtour des Gartenbauvereins und der Initiative "Zukunft Unterfairing" geplant. "Eine großartige Aktion, so werden die Ressourcen der Natur allen zugänglich gemacht und das kostenlos", wird der Bürgermeister in einer Pressemitteilung zitiert. Und einen positiven Nebeneffekt hat das gemeinschaftliche Ernten auch noch: Die Mitarbeiter des Bauhofs haben weniger Aufwand beim Aufsammeln von Fallobst.