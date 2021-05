Seit Wochen wird im Unterföhringer Rathaus überlegt, ob und in welcher Form das traditionelle Bürgerfest stattfinden kann. Nun ist offenbar eine Lösung gefunden. Nach den Worten von Bürgermeister Andreas Kemmelmeyer (Parteifreie Wählerschaft) soll Ende Juni auf dem Festplatz an der Jahnstraße ein Biergartenbetrieb für bis zu 500 Besucher ohne festes Zelt stattfinden - mit Abgrenzung, Teststation, Gästeregistrierung und Hygieneregeln, also ähnlichen Bedingungen, wie sie für die Außengastronomie gelten, seit die Sieben-Tage-Inzidenz die 100er-Marke unterschritten hat.

"Ich persönlich und wahrscheinlich alle in Unterföhring hecheln nach ein bisschen Normalität", sagte Kemmelmeyer am Dienstag. Das Landratsamt habe ihm bereits signalisiert, dass eine solche Veranstaltung möglich sei, wenn alle Vorgaben eingehalten würden und es das Infektionsgeschehen zulasse, so der Bürgermeister. Darüber hinaus habe die Festwirtsfamilie Fahrenschon bereits im vergangenen Jahr gute Erfahrungen mit coronabedingt abgespeckten Feierlichkeiten gemacht. Die Wirtefamilie ist laut Kemmelmeyer gerade dabei, ein tragfähiges Hygienekonzept zu erarbeiten. Dieses könnte nach Pfingsten vorliegen.

Ursprünglich hätte das Unterföhringer Bürgerfest von 18. bis 22. Juni stattfinden sollen, mit Zelt, Blasmusik, Fahrgeschäften und Ständen. Nun soll es in alternativer Form organisiert werden, dafür aber länger. Denkbar sei, dass der Biergartenbetrieb eventuell sogar zehn bis 14 Tage laufen könnte, so der Bürgermeister. Ob es ein Kinderkarussell geben wird, ist noch nicht klar. Fest steht allerdings: Zu Bier, Brezen und Hendl wird es keine Live-Auftritte einer Blaskapelle geben können. Die Klänge werden vom Band kommen müssen - oder von einer "irgendwie coronakonformen Hausmusik", wie Kemmelmeyer am Dienstag sagte.