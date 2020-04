Saran Diané ist in Unterföhring aufgewachsen. Sie ist im Pfarrgemeinderat aktiv und spielt Trompete in der Blaskapelle Unterföhring. Nun engagiert sich die 18-Jährige auch politisch.

Für Grüne gewählte Saran Diané schließt sich Sozialdemokraten an

Die SPD wird im neuen Unterföhringer Gemeinderat überraschenderweise sieben statt sechs Sitze einnehmen. Grund ist ein Wechsel der 18 Jahre alten Saran Diané von den Grünen zur SPD-Fraktion. Die Abiturientin, die vom neunten Listenplatz auf Rang drei vorgehäufelt worden war, sagt, sie habe die Entscheidung nach reiflicher Überlegung getroffen. SPD-Fraktionschef Philipp Schwarz nennt die junge Frau "auf jeden Fall eine Bereicherung für den Gemeinderat", sie wisse sehr genau, was sie wolle.

Diané wollte sich wegen grüner Themen in Unterföhring engagieren. Zunächst, um die Grünen in der Bundespolitik zu unterstützen. Doch dann fand sie nach eigener Aussage auch die kommunale Ebene spannend. Also ließ sie sich auf der Liste aufstellen.

Nach der Wahl, erzählt Diané, habe sie Gisela Fischer getroffen, Gemeinderätin und Ehefrau des Grünen-Bürgermeisterkandidaten Johannes Mecke. Sie hätten über ein Angebot an die Grünen gesprochen, möglicherweise das Amt des Dritten Bürgermeisters zu erhalten. Diané sagt, sie habe klar geäußert, dass sie es nicht als gerecht empfinde, wenn jemand, der 6,6 Prozent der Stimmen bei der Bürgermeisterwahl bekommen habe, das Amt annehme, wenn doch Philipp Schwarz von der SPD 30,3 Prozent der Stimmen erhalten habe. In dem Gespräch habe ihr Fischer vorgehalten, dann könne sie ja gleich die Fraktion wechseln, wenn sie Schwarz so toll finde.

Diese Äußerung habe etwas ausgelöst, sagt Diané. Da sie zudem das Gefühl hatte, ihre Meinung werde nicht wertgeschätzt bei den Grünen, entschied sie sich zum Fraktionswechsel. "Die SPD-Fraktion steht mir, glaube ich, näher als die Grünen von der menschlichen Ebene her", sagt sie. In der SPD ist sie mit offenen Armen aufgenommen worden. Schwarz sagte, er wisse nicht, was jetzt im Gemeinderat menschlich auf Diané zukomme: "Ich werde versuchen, sie zu schützen".

Gisela Fischer äußerte sich auf Nachfrage "schockiert" über den Wechsel, von dem sie erst seit Kurzem weiß. Zu dem Gespräch sagte sie, "ich finde es ungeheuerlich, dass hier aus einem vertraulichen Gespräch zitiert wird und mir so die Worte im Mund verdreht werden", die Darstellung Dianés stimme so nicht. Die Grünen wollen sich zum Fraktionswechsel Dianés erst nach einer Vorstandssitzung äußern.