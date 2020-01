Auch die Außenanlagen des Kindergartens an der Blumenstraße in Unterföhring sollen umgestaltet werden.

Viel zu tun gibt es, um den Kindergarten an der Blumenstraße in Unterföhring zu ertüchtigen. So braucht die im Jahr 1974 errichtete Kita eine neue Küche, und auch die Außenanlagen sollen umgestaltet werden. Der Gemeinderat hat in seiner jüngsten Sitzung einen entsprechenden Beschluss gefasst und dafür einen Betrag von mehr als einer Million Euro im Haushalt für das kommende Jahr angesetzt.

Seit der Eröffnung des Kita haben sich viele Vorschriften geändert, unter anderem auch die Richtlinien, wie die Küche einer solchen Einrichtung auszusehen hat. Die derzeit nur zehn Quadratmeter große und haushaltsübliche Küche, aus der täglich bis zu 100 Essen ausgegeben werden, entspricht nicht mehr den aktuellen Standards. Bei einem Besuch der Lebensmittelüberwachung des Landratsamtes im vergangenen Februar seien erhebliche bauliche Mängel festgestellt worden, berichtete Bürgermeister Andreas Kemmelmeyer von der Parteifreien Wählerschaft dem Gremium.

Die Ausgaben für den nötigen Umbau sowie die Schaffung von Umkleidebereichen für das Küchenpersonal und den Kauf von neuen Geräten werden auf 119 000 Euro geschätzt. In Absprache mit dem Küchenpersonal und der Einrichtungsleitung hat die Verwaltung deshalb ein Umplanungskonzept erstellt, dem der Gemeinderat nun zugestimmt hat.

Um die Küche zu optimieren, muss allerdings ein Gruppenraum mit 20 Plätzen in der Kita aufgelöst werden, was nicht nur SPD-Gemeinderätin Sabine Fister aufschreckte. Allerdings müsse man "einen Tod sterben", sagte der Bürgermeister: Entweder die Küche werde vergrößert oder es brauche einen Caterer, der den Kindern das Mittagessen liefert. Und: "Es ist ja nicht so, dass die Gruppe auf der Straße steht", sagte Kemmelmeyer. Die Buben und Mädchen kämen in einer anderen Einrichtung am Ort unter. Im Untergeschoss und in zwei Gruppenräumen wird zusätzlich der Boden saniert und das Gebäude gestrichen. Die Kostenschätzung für die Arbeiten beläuft sich auf insgesamt etwa 250 000 Euro brutto.

Von Grund auf überarbeitet werden soll zudem der Außenbereich des Kindergartens, wobei prägende Elemente, wie zum Beispiel die Burg und die Rutsche erhalten bleiben. Die Gemeinde will in die Neugestaltung etwa 744 000 Euro investieren. Beginnen sollen die Arbeiten im Mai nächsten Jahres.