Die Unterföhringer Nachbarschaftshilfe (NBH) kann für weitere zwei Jahre das Café Valentin in der Seniorenwohnanlage betreiben. Bereits im September 2020 hat der Gemeinderat das Pachtverhältnis in nichtöffentlicher Sitzung verlängert, wie jetzt bekanntgegeben. Auch der Mietvertrag mit der Caritas für das Zindlerhaus am S-Bahnhof läuft bis Ende März 2022 weiter. Danach muss das unter Denkmalschutz stehende Gebäude umfassend saniert werden. Über einen eigenen Raum in der historischen Pfarrvilla kann sich das Familienhaus freuen. Die Gemeinde hat darüber mit dem Verein einen unbefristeten Vertrag geschlossen.