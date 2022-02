Von Irmengard Gnau, Unterföhring

Wie geht es weiter mit der Musikschule Unterföhring? Darüber herrscht immer noch keine Klarheit. Nachdem im vergangenen Sommer offenbar geworden war, dass die seit 30 Jahren am Ort bestehende Einrichtung in eine deutliche finanzielle Schieflage geraten war, hat sich die Gemeinde zwar bereiterklärt, sich ergebende Fehlbeträge erst einmal mit Haushaltsmitteln auszugleichen. Auch dass die Einrichtung erhalten werden soll, ist klar. Den Königsweg zu einem Neuanfang freilich müssen die Kommunalpolitikerinnen und Kommunalpolitiker noch finden. Die Wirtschaftsprüfer, welche die Gemeinde beauftragt hat, sehen eine Möglichkeit darin, den bisherigen Trägerverein durch einen neuen Verein zu ersetzen. Die angestrebte Aufnahme der Unterföhringer Einrichtung in den Verband bayerischer Sing- und Musikschulen wird sich aber vermutlich verzögern.

Die Gründung eines neuen Vereins, auf den die Trägerschaft der Unterföhringer Musikschule übertragen werden kann, wäre mit Zeitaufwand und Kosten verbunden, gab Kämmerer Robert Beckerbauer zu bedenken. Das beauftrage Wirtschaftsprüfungsbüro Intaria kam jedoch zu dem Schluss, dass diese Lösung einige Vorteile brächte; so müsste der neue Verein keine zivilrechtlich oder sozialversicherungsrechtlich bedingten Haftungsansprüche aus der Zeit vor seiner Gründung fürchten, er wäre also gewissermaßen vor Altlasten gefeit. Das war für viele Mitglieder des Gemeinderats eine Voraussetzung für eine dauerhafte Zusammenarbeit zwischen der Kommune und der Musikschule.

Der langjährige Grünen-Gemeinderat Johannes Mecke, der seit 2020 das Amt des Dritten Bürgermeisters der Kommune innehat, hat die Musikschule vor 30 Jahren mit ins Leben gerufen und leitet diese seither; in Personalunion war Mecke bislang auch Vorsitzender des Trägervereins. Auch an dieser Doppelrolle Meckes hat sich viel Kritik entzündet. Mecke fungiert bis heute als Vorsitzender, hat aber angekündigt, bei der nächsten Mitgliederversammlung nicht wieder für das Amt kandidieren zu wollen, um den Weg für einen Neuanfang frei zu machen.

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Musikschule sollen auch in einem neuen Verein weiterbeschäftigt werden, nun allerdings fest angestellt und tariflich bezahlt. Das hat auch Wolfgang Greth, der Leiter der Beratungsstelle für das bayerische Musikschulwesen und Geschäftsführer des bayerischen Sing- und Musikschulverbands, der Gemeinde empfohlen. Ein Teil der finanziellen Probleme ist darauf zurückzuführen, dass Sozialversicherungsbeiträge für die bis dato nicht fest angestellten Musikpädagogen haben nachgezahlt werden müssen.

Künftig soll die Kommune mehr Einblick in die Finanzen und die Organisation der Musikschule haben, indem dem Vorstand neben erstem und zweitem Vorsitzenden sowie Schatzmeister und Schriftführer drei Beisitzer, die vom Gemeinderat bestellt werden, angehören. Ihren Haushalt muss die Musikschule jedes Jahr mit der Kommune abstimmen und auch die Satzung wurde geändert; die Gemeinde lässt die Neufassung derzeit noch nach steuerrechtlichen Aspekten prüfen. Erst wenn diese Prüfung abgeschlossen ist, wird die Gemeinde offiziell die Musikschule damit betrauen, Instrumental- und Gesangsunterricht für Unterföhring anzubieten. Mit diesen Neuerungen hofft die Gemeinde, ihre Musikschule auf rechts- und zukunftssichere Beine zu stellen. Die Aufnahme in den Musikschulverband - sobald alle noch offenen Fragen geklärt sind und eine Entscheidung über die Fortführung des bisherigen oder die Gründung eines neuen Trägervereins gefallen ist - soll ihr Übriges zur Stabilisierung tun, damit das von vielen hoch geschätzte Angebot der Musikschule in der Mediengemeinde erhalten bleibt.