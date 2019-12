Detailansicht öffnen (Foto: René van der Voorden/Erika-Mayer)

Elisabeth Fuchs ist eine Grenzgängerin, die mit Vorliebe die gängigen Ordnungen aufhebt. Die Chefdirigentin der Philharmonie Salzburg kreiert neben klassischen Standards immer wieder Cross-Over-Programme und sorgt für eine musikalische Bereicherung der unterschiedlichen Genres. Auch mit dem zwischen Weltmusik und Jazz angesiedelten Ensemble "Quadro Nuevo" ist sie eine Kooperation eingegangen, jener Formation, die es versteht Volksweisen wie "Kein schöner Land" oder "In einem kühlen Grunde" den Geist des Tangos oder Bossa Novas einzuhauchen.

Detailansicht öffnen (Foto: René van der Voorden/Erika-Mayer)

Gemeinsam bestreiten "Quadro Nuevo" und die Philharmonie Salzburg nun unter dem Titel "Volkslied reloaded" das Neujahrskonzert im großen Saal des Bürgerhauses Unterföhring an der Münchner Straße 65. Die Veranstaltung am Samstag, 4. Januar, beginnt um 20 Uhr. Eintrittskarten gibt es am Ticket-Schalter im Bürgerhaus, per E-Mail an ticket@unterfoehring.de oder online unter www.unterfoehring.de.