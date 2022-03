Von Irmengard Gnau, Unterföhring

Im Block 2 des Münchner Heizkraftwerks Nord wird noch mindestens bis zur Wintersaison 2023/24 weiter Steinkohle verfeuert, um Strom und Wärme zu gewinnen. Was die Münchner Stadträte am Mittwoch im Wirtschaftsausschuss offiziell beschlossen haben, stößt am Standort des Kraftwerks in Unterföhring auf Skepsis. "Glücklich sind wir darüber nicht", sagt Lothar Kapfenberger, Chef der Bauabteilung im Rathaus der Gemeinde. Angesichts der komplexen aktuellen weltpolitischen Lage sei es zwar schwierig, die Entscheidung der Stadtwerke von allen Seiten zu bewerten, doch dass nun mindestens ein Jahr länger Kohle zum Einsatz kommen soll, sei doch "sehr schade".

Allerdings war die Stadtrandkommune auch mit der Aussicht auf eine Umstellung des Blocks 2 auf Erdgasverfeuerung nicht wirklich zufrieden, die Münchens Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) und Stadtwerke-Chef Florian Bieberbach eigentlich schon für den kommenden Herbst angekündigt hatten. Unterföhring sähe es lieber, wenn die Stadtwerke den Strom- und Wärmebedarf möglichst bald über erneuerbare Energien decken würden, so wie es die Gemeinde selbst auch tun will. Philipp Schwarz, Sprecher der SPD-Fraktion im Unterföhringer Gemeinderat, hatte dafür 2021 etwa ein gemeinsames Geothermieprojekt von München und Unterföhring ins Spiel gebracht.

"Die Versorgungssicherheit ist wichtig."

Wolfgang Stubenrauch vom Aktionsbündnis "Raus aus der Steinkohle am HKW Nord", das zu den schärfsten Kritikern der Kohleverfeuerung gehört, zeigt angesichts des Ukraine-Kriegs sogar Verständnis für die Verschiebung der Umstellung auf Erdgasbetrieb. "Unter diesen weltpolitischen Voraussetzungen ist die Entscheidung der Stadtwerke unabhängig von den technischen Gegebenheiten richtig. Die Versorgungssicherheit ist wichtig", sagt Stubenrauch. Allerdings sieht der 77-Jährige auch noch viele offene Fragen bei der angestrebten Umstellung von Steinkohle auf Erdgas als Brennmaterial. Vor allem fürchten Stubenrauch und seine Mitstreiter, dass sich durch eine Umstellung die Laufzeit des dann gasbetriebenen Blocks 2 über das Jahr 2028 hinaus verlängern könnte. Außerdem fordern sie von den Stadtwerken München eine bessere Aufklärung über die Betriebssicherheit der Anlage bei Gasbefeuerung.

Auch der Münchner ÖDP-Stadtrat Tobias Ruff und Stefan Jagel von der Linken hatten sich im Wirtschaftsausschuss beklagt, dass zu wenige Informationen zur Umstellung vorlägen. Der techniche Geschäftsführer der Stadtwerke Helge-Uve Braun hatte im Ausschuss zwar erklärt, der Block 2 könne heute bereits technisch zu 100 Prozent mit Gas gefahren werden. Dazu sei nach Versuchen mit dem Kesselhersteller vom November 2021 ein Gutachten erstellt worden. Doch auch die Gemeinde Unterföhring hat nach eigener Aussage von den Stadtwerken noch keine näheren Informationen zu jenem Gutachten oder den Prüfungsergebnissen bekommen. Lange Zeit hatten die Stadtwerke selbst die Haltung vertreten, dass eine Umstellung von Kohle auf Gas technisch und wirtschaftlich nicht machbar sei. Die Kommune hat sich daher ihrerseits in einem Schreiben an die Stadtwerke gewandt und um Antwort auf offene Fragen gebeten.

Wann die Umstellung auf den Gasbetrieb nun aktuell wird, bleibt angesichts der weltpolitischen Lage freilich abzuwarten. Bauamtsleiter Kapfenberger aus Unterföhring äußert die leise Hoffnung, dass die für alle ungewollte Situation möglicherweise ein Gutes haben könnte: "Vielleicht gibt das den Anstoß, dass wir alle gemeinsam das Ziel, regenerative Energien zu erschließen, jetzt aktiver umsetzen."