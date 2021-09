Schwere Verletzungen erlitten hat ein 36-jähriger Motorradfahrer am Dienstagmorgen bei einem Unfall in Unterföhring. Laut Polizei fuhr er auf der Münchner Straße auf den Wagen einer 39 Jahre alten Frau auf, die in Höhe der Siedlerstraße hielt, um abzubiegen. Das Kraftrad und der Pkw wurden bei der Kollision stark beschädigt.