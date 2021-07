Die Sanierung der Grundschule an der Bahnhofstraße in Unterföhring wird immer konkreter - und vor allem auch viel teurer, wie sich zum Schrecken vieler Gemeinderäte jetzt herausstellt. Dass allen voran der "blaue Kasten" (Baujahr 1964) und dessen gelber Anbau (1996) saniert werden, ist seit vergangenem Jahr klar; zu veraltet sind Brandschutz und Energiekonzept. Auch das pädagogische Schulraumkonzept genügt nicht mehr aktuellen Ansprüchen, geschweige denn zukünftigen. Der neue Schulcampus an der Mitterfeldallee dagegen tut dies. Da aber weiterhin alle Unterföhringer Grundschulkinder den gleichen Standard in Erziehung und Bildung erfahren sollen, muss an der Bahnhofstraße nachgelegt werden.

In der Gemeinderatssitzung am Donnerstagabend wurde nun jedoch die Kostenberechnung vorgelegt und manche Gemeinderatsmitglieder rieben sich die Augen: Statt knapp sechs Millionen Euro, wie ursprünglich vorgestellt, steuert das Sanierungsprojekt nun auf bis zu 24,5 Millionen Euro zu. Dies liege vor allem an obligatorischen Zuschlägen, an zeitgemäßen nachhaltigen Materialien sowie an Brandschutzvorschriften, hieß es aus dem Rathaus. Zudem war in der Vorlage aus dem letzten Jahr noch nicht das vollständige pädagogische Konzept inklusive entsprechendem Mobiliar integriert.

Zufrieden zeigten sich die Mitglieder des Gemeinderats damit, dass die Lichtkuppel der Grundschule definitiv bleibt - ebenso wie die Aula und der Musikraum. Nun werden weiterhin alle drei Geschosse mit Tageslicht gespeist und der Musikraum wird inklusiv. Über eventuelle, detailliertere Nachhaltigkeitsmaßnahmen wie eine Photovoltaikanlage auf dem Dach kann der Gemeinderat erst entscheiden, wenn der aktuelle Entwurf endgültig abgesegnet ist. Dies soll am 16. September geschehen. Über die Sommerpause können die Fraktionen Änderungswünsche einreichen. Gemeinsames Ziel bleibt, Anfang 2022 mit der Sanierung zu beginnen.