Für Tarifbeschäftigte im Unterföhringer Rathaus wird es von 1. Januar an die Münchner Großraum-Zulage geben. Das hat der Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung beschlossen und ist damit einem Antrag der Parteifreien Wählerschaft gefolgt. Besonders die niedrigen Entgeltgruppen werden davon profitieren. So haben sie nach dem Jahreswechsel 270 Euro mehr auf dem Gehaltszettel stehen; wer Kinder hat, erhält nochmals 50 Euro. Beschäftigte, die mehr als 3674,13 Euro verdienen, bekommt 135 Euro als Zulage, analog halbiert sich auch der Kinderzuschlag.

Und auch die derzeit drei Auszubildenden, die für die Gemeinde Unterföhring arbeiten, können sich freuen: über 140 Euro mehr. Die Kommune kostet die Auszahlung der München-Zulage circa 360 000 Euro im Jahr. Beamte sind von der besseren Bezahlung ausgeschlossen. Bislang galt in der Stadtrandgemeinde die Ballungsraumzulage, von der ausschließlich Azubis und niedrige Lohngruppen profitieren - allerdings machte diese weniger als die Hälfte der von Januar 2020 geltenden München-Zulage aus.

Reformiert hat der Gemeinderat darüber hinaus die seit 2005 geltende leistungsorientierte Bezahlung ihrer Bediensteten. Von nächstem Jahr an wird das Gesamtvolumen von drei auf vier Prozent steigen. Bei 4,3 Millionen Euro Personalkosten sind das fortan 175 000 Euro pro Jahr, mit der die Leistung honoriert wird.

Mit diesen Instrumenten versucht Unterföhring, den Personalstand und die Rekrutierung von neuen Mitarbeiten sicherzustellen. "Wir müssen alles tun, damit wir die Leute gut versorgen und diese hier gut leben können", lobte Grünen-Gemeinderätin Gisela Fischer die Anstrengungen.