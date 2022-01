Eine Gedenktafel in dem kleinen Ort Cervarolo erinnert heute an die 24 Männer, die am 20. März 1944 von Wehrmachtsoldaten erschossen wurden.

Vergewaltigung, Plünderung und Mord: Vor 75 Jahren richtete eine Nazi-Eliteeinheit in dem Apeninen-Dorf Cervarolo ein grausames Massaker an. Wie kommt es, dass so viele der Kriegsverbrecher in Deutschland nie angeklagt wurden?