In der Nacht zum Dienstag ist es in Unterföhring zu einem größeren Polizeieinsatz gekommen, weil ein 24-jähriger Mann aus Afghanistan in der Asylbewerberunterkunft einen gleichaltrigen Mitbewohner, der ebenfalls aus Afghanistan stammt, mit einem Messer bedroht hat und dann geflüchtet ist. Die Polizei rückte gegen 0.30 Uhr auch mit Bereitschaftspolizei im Bereich der Bauhofstraße an. Der Angegriffene hatte die Beamten verständigt und mitgeteilt, dass der Mann mit dem Messer weiterhin aggressiv sei und sich im Gebäude befinde. Daraufhin durchsuchten etwa 40 Beamte das Gebäude. Nach kurzer Zeit wurde einem Bericht der Polizei zufolge der Mann gefunden und die Situation unter Kontrolle gebracht. Der Aggressor wurde wegen des Verdachts der Bedrohung angezeigt, und vorläufig festgenommen. Später wurde auch das Messer gefunden. Durch den Vorfall wurde niemand verletzt. Außer dem 24-jährigen aus Unterföhring wurde keine andere Person durch den Tatverdächtigen bedroht.