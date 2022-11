Da schau her, da hör zu: Unter dem Motto "Männerzimmer" präsentieren die Münchner Schriftsteller Oliver Pötzsch und Moses Wolff am Mittwoch, 9. November, in Unterföhring eine Auswahl ihrer Lieblingstexte, singen Blues und gewähren Einblicke in ihre ganz eigene, schräge Weltsicht. Die Veranstaltung mit den beiden Autoren beginnt um 20 Uhr, Schauplatz ist die Bibliothek im Bürgerhaus der Gemeinde. Oliver Pötzsch wurde vor allem durch die Roman-Serie "Die Henkerstochter" bekannt, die sich um seine Vorfahren dreht. Wolff ist ein künstlerischer Allrounder, der als Schauspieler, Schriftsteller, Filmschaffender, Vortragskünstler und Komiker aktiv ist. Unter anderem schreibt er regelmäßig für das Satiremagazin Titanic und ist Mitveranstalter der Münchner Lesebühne "Schwabinger Schaumschläger Show". 2015 erhielt er den Schwabinger Kunstpreis. Karten im Vorverkauf gibt es im Bürgerhaus (Telefon 089/95 08 15 06).