Veit Wiswesser, FDP-Gemeinderat in Unterföhring, möchte von der Kommunal- in die Landespolitik wechseln.

Von Martin Mühlfenzl, Unterföhring

Der Unterföhringer FDP-Gemeinderat Veit Wiswesser will bei der Landtagswahl im Herbst 2023 für die Liberalen ins Maximilianeum einziehen. Der 1958 in Heidelberg geborene ehemalige Pilot sagte der SZ am Donnerstag, er wolle sich um das Direktmandat im Stimmkreis München-Land Nord bewerben. "Ich traue mir das zu und ich kann das auch", gibt sich Wiswesser, der seit vergangenem Jahr im Unterföhringer Gemeinderat sitzt, selbstbewusst. Damit haben die Mitglieder des FDP-Kreisverbands bei der Nominierungsveranstaltung, die am 22. Oktober stattfinden wird, die Auswahl unter mindestens drei Bewerbern: Vor Wiswesser hatten bereits die beiden Kirchheimer Katharina Diem und Thomas Jännert ihre Bereitschaft zur Kandidatur erklärt.

Wiswesser ist in der Kommunalpolitik noch nicht lange verankert, erst 2017 ist der der FDP beigetreten, obwohl er nach eigenen Worten eigentlich schon immer die Liberalen gewählt hat. "Nur bei Schmidt und Strauß habe ich eine Ausnahme gemacht, das waren echte Charakterköpfe", so der Unterföhringer. Allerdings ist er in Unterföhring schon länger in der Betreuung Geflüchteter aktiv, bereits 2015 und 2016 bot er Sprachkurse für Schutzsuchende an, ein Engagement, das er nun mit ukrainischen Geflüchteten fortsetzt.

Vom Fallschirmspringer zum Werkschutz

Wiswesser, der seit 1978 im Raum München zuhause ist, war in den Achtzigerjahren Fallschirmspringer bei der Bundeswehr, hat Volkswirtschaft studiert, in den Neunzigern wurde er schließlich Pilot und war im "Business Set", wie er sagt, weltweit im Einsatz. Im Zuge der Pandemie habe er auf Werkschutzfachkraft umgeschult. "Ich weiß, was es bedeutet, viel zu arbeiten, auch in Schichten", sagt der Unterföhringer. "Als Pilot war ich es gewohnt, lange am Stück im Einsatz zu sein." Wiswesser ist in zweiter Ehe verheiratet und hat zwei erwachsene Söhne.

Im Wahlkampf will der Unterföhringer, so er von seiner Partei nominiert wird, vor allem mit den Themenschwerpunkten Energie- und Verkehrspolitik punkten. Auch das Thema Bildung - er gibt Nachhilfeunterricht - liege ihm sehr am Herzen. "Ich will dazu beitragen, dass die FDP nicht nur in den Landtag kommt, sondern noch besser abschneidet als bei der letzten Landtagswahl", sagt er. 2018 schaffte sie mit 5,1 Prozent nur mit Ach und Krach den Einzug ins Parlament.

Eine Kampfabstimmung steht der FDP möglicherweise auch um die Kandidatur im Stimmkreis München-Land Süd bevor. Dort hat der Grünwalder Marco Deutsch seine Bewerbung angekündigt, er will den amtierenden Landtagskandidaten Helmut Markwort verdrängen. Dieser hat bisher offen gelassen, ob er sich noch einmal im südlichen Landkries bewerben will.