Ein 54-jähriger Radfahrer ist am Dienstagnachmittag in Unterföhring auf der Münchener Straße gestürzt und später im Krankenhaus gestorben. Laut Polizei kam der Mann aus dem Landkreis München zu Sturz, weil er krankheitsbedingt die Kontrolle über sein Rad verlor und bewusstlos wurde. Ersthelfer und später auch ein Notarzt reanimierten den Mann, der dann in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht wurde. Der Unfall ereignete sich auf Höhe der Einmündung zum Isarweg, als der 54-Jährige stadteinwärts radelte. Während er an der Unfallstelle versorgt wurde, war die Münchner Straße in beiden Richtungen vollständig gesperrt. Die Verkehrsbehinderung dauerte etwa eine Stunde. Der Verkehr wurde umgeleitet. Auch zwei Buslinien der MVG waren von der Verkehrsstörung betroffen.