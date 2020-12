Das gedruckte Programmheft der Volkshochschule (VHS) im Norden des Landkreises München für das Wintersemester 2020/21 wird zwar erst am 21. Januar an alle Haushalte in Garching, Ismaning, Unterföhring und Unterschleißheim verteilt. Interessierte, die nicht so lange warten wollen, könnten sich aber jetzt schon über das Programm informieren und sich für Kurse anmelden, teilt die VHS mit. Kontaktaufnahme ist über die Homepage www.vhs-nord.de oder telefonisch unter 089/55 05 17-0 möglich.