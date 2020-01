Der frühere Gocklwirt ist abgerissen, die Bauarbeiter haben ihren Job erledigt und der verbliebene Anbau an der Münchner Straße in Unterföhring ist abgestützt und mit sauberem Holz verschalt: Metzger Thomas Schäfert kann kurz vor Weihnachten wieder aufatmen - zumindest ein bisschen. Nach den Wochen voller Lärmbelästigung und Schmutz sowie einer unfreiwilligen Schließung des Ladens Ende November wegen enormer Staubentwicklung und herunterfallenden Mauerstücken laufen die Geschäfte nun wieder.

Kunden, die bis zum 3. Dezember vor verschlossenen Türen standen und auf ihren Metzger verzichten mussten, haben eine Aktion gestartet, um Thomas Schäfert zu unterstützen und für dessen Verbleib in Unterföhring zu kämpfen. Der Pachtvertrag für die Metzgerei läuft Ende 2024 aus, wenn auch der noch stehende Bauteil des früheren Gocklwirts einem Neubau weichen muss, wie ihn die Mehrheit des Unterföhringer Gemeinderats beschlossen hat. Errichtet wird dann ein Landgasthof mit Wohnungen darüber und Metzgerei; und für beides könne sich Schäfert bewerben, heißt es aus dem Rathaus. Dieser kann sich das jedoch nicht vorstellen, wie er sagt. Was mit der Metzgerei in der Übergangszeit geschehen soll, ist unklar. Mehr als tausend Unterschriften sind bei der Kunden-Aktion bislang gesammelt worden. Schäfert kommt nach eigenen Angaben gar nicht mehr hinterher, leere Listen auszudrucken und auf die Theke zu legen. Die Unterföhringer wollen ihren Metzger offenbar behalten und machen sich dafür stark, dass ihm die Gemeinde bereits jetzt eine Perspektive gibt, "auch damit ich planen kann", sagt Schäfert.

Dass die Abbrucharbeiten am gemeindeeigenen Gockl, der mehr als sieben Jahren lang leer stand und vor sich hin gammelte, massive Folgen für den Betrieb der Metzgerei haben würden, das hatten der Unterföhringer SPD-Ortsverein und der Seniorenbeirat vor geraumer Zeit befürchtet. Sie schlugen deshalb vor, den Laden von Metzger Schäfert bereits jetzt zum Beispiel in einem Container unterzubringen, um den Anbau mit dem Geschäft gleich mit abzureißen. Vergeblich. Wie es mit der Metzgerei in Unterföhring weitergeht, bleibt abzuwarten.