Ein erfolgreiches Jahr liegt hinter dem Bürgerhaus und der Gemeindebibliothek in Unterföhring. So ist es den Bilanzen zu entnehmen, die Kulturamtsleiterin Barbara Schulte-Rief und Büchereichefin Ilse Werner nun dem Jugend- und Kulturausschuss vorgelegt haben. Schulte-Rief und ihr Team haben im Vorjahr 267 Kulturveranstaltungen und knapp 40 000 Gäste gezählt. Dass die Zahlen damit im Vergleich zu 2018 etwas niedriger ausfallen, liege daran, dass das Unterföhringer Bürger-Kulturfestival seinerzeit einen "regelrechten Besucheransturm erlebt" habe, so Schulte-Rief.

Dennoch ist die Kultur-Chefin der Mediengemeinde mehr als zufrieden mit der Auslastung des Bürgerhauses und der Resonanz auf das Programm. So habe man im Mai 2019 mit Doris Rudi bereits die 300 000. Besucherin bei einer Veranstaltung des Kulturamtes begrüßen können - eine Marke, mit deren Erreichen Schulte-Rief nach eigenen Worten erst ein paar Monate später gerechnet habe. Publikumslieblinge wie die Kabarettistin Luise Kinseher und internationale Stars wie der sechsfache Grammy-Preisträger Chucho Váldes, der beim Unterföhringer Jazz-Weekend seinen einzigen Auftritt in ganz Deutschland absolvierte, fanden beim Publikum ebensolch großen Anklang wie die Nachwuchsschauspieler in den Aufführungen des Jungen Bürgerhauses unter der Regie von Anschi Prott.

Hochzeiten, Firmenevents, Tagungen oder Mitarbeiterversammlungen: Die Räume im Unterföhringer Bürgerhaus sind auch im vergangenen Jahr wieder bei Privatleuten und Unternehmen sowie Vereinen begehrt gewesen. In der Statistik sind 408 Vermietungen gelistet, 37 davon entfallen auf Firmen, externe Vereine und Privatpersonen.

Trotz Veränderungen in der Mediennutzung und im Freizeitverhalten bleibt die Gemeindebibliothek eine intensiv genutzte kommunale Einrichtung, wie deren Leiterin Ilse Werner bilanziert. So hätten mehr als 58 000 Personen die Bücherei im Bürgerhaus besucht; die Zahl der Entleihungen liegt bei knapp 144 000 Medien. Wichtige Anliegen seien dem Team die Vermittlung von Freude an Büchern und die Unterstützung beim Erwerb von Medien- und Lesekompetenz, heißt es im Jahresbericht. Um so größer sei die Freude gewesen, dass die Einrichtung mit dem Kinderbibliothekspreis ausgezeichnet worden sei. Dieser ist mit 5000 Euro dotiert und wird jährlich von der Bayernwerk AG in Zusammenarbeit mit der Bayerischen Staatsbibliothek und dem Sankt Michaelsbund vergeben.