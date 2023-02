Der viel beschäftigte, im niederbayerischen Hutthurm aufgewachsene Kabarettist Martin Frank hat ein Geheimrezept, um in seinem herausfordernden Alltag geerdet zu bleiben, wie es auf seiner Homepage heißt: "So oft es geht, daheim auf dem elterlichen Bauernhof die Kühe melken und mit Arien die Milchleistung steigern!" Seine erstaunlichen Gesangsleistungen (und satirischen Gedankenketten) kommen aber offenbar auch außerhalb des Stalls gut an.

Mit seinem Programm "Einer für alle - Alle für keinen" hat sich Martin Frank bei seinem Auftritt im Februar 2022 im Unterföhringer Bürgerhaus in die Herzen der Zuschauer gespielt - was jetzt mit dem Gewinn des Unterföhringer Publikumspreises belohnt wurde. Die Gemeinde lädt den Gewinner, der bei der Abstimmung die meisten "Sehr gut"-Stimmen erhalten hat, erneut zu einem Gastspiel im Jahr 2024 ins Bürgerhaus ein, wo auch die Trophäe sowie ein Preisgeld in Höhe von 4000 Euro übergeben werden.

Auf Platz zwei und drei in der Publikumsgunst landeten das Süddeutsche Kammerensemble unter der Leitung von Markus Elsner, die zur Venezianischen Nacht eingeladen waren, und das Moldawische Nationalballett mit ihrem "Nussknacker". Insgesamt wurden 2022 rund 3000 Stimmen abgegeben.