Von Sabine Wejsada, Unterföhring

Die Corona-Pandemie hat dem Unterföhringer Kulturamt schon im vergangenen Herbst einen Strich durch die Rechnung gemacht - und auch heuer wird es nichts mit einem nachträglichen Spektakel: So konnten bereits die Feierlichkeiten zum zehnjährigen Bestehen des Bürgerhauses nicht wie geplant stattfinden. Auch für das von der Bürgerbühne einstudierte Jubiläumstheaterstück galten Zugangsbeschränkungen. Jetzt, ein Jahr später, wird es wieder nichts, weil die Pandemie längst nicht vorbei ist.

Das für 24. bis 26. September geplante Bürgerkulturfestival kann nach Angaben von Kulturamtsleiterin Barbara Schulte-Rief nicht wie vorgesehen stattfinden. Wegen der behördlichen Lageeinschätzung und der aktuellen Vorgaben muss Unterföhring die Planung der Großveranstaltung zur verschobenen Geburtstagsfeier des Bürgerhauses "schweren Herzens heute ganz aufgeben". Man sei jedoch bemüht, einzelne Veranstaltungen in einer kleineren Variante zu organisieren, um die geltenden Abstandsregeln und Hygienemaßnahmen einhalten und so die Sicherheit für das Publikum gewährleisten zu können, so Schulte-Rief. Eine Programmübersicht über die Spielzeit im Herbst und Winter soll im August publiziert werden.

Schulte-Rief konnte in der Sitzung des Jugend- und Kulturausschusses am Donnerstagabend allerdings auch etwas Positives berichten: Eine Vielzahl von Kulturfreunden hat sich ihre bereits gekauften und bezahlten Tickets nicht erstatten lassen, obwohl die allermeister Veranstaltungen coronabedingt abgesagt werden mussten. Auf diese Weise kamen bis dato mehr als 10 500 Euro zusammen, die nach Absprache mit der Kämmerei als Spende an Künstler, die von der Pandemie in besonderem Maße betroffen sind, verteilt wurden.