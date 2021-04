Was ist Rassismus und in welchen Formen tritt er auf? Wo fängt er an und was verursacht ihn? Wie kann man auf rassistische Äußerungen reagieren? Wie vermeide ich es, ungewollt zu diskriminieren? Mit Vorträgen, Lesungen, Workshops und Kulturveranstaltungen ist das Unterföhringer Kulturamt in Zusammenarbeit mit Vereinen, Bürgern, dem Gymnasium und der Volkshochschule diesen Fragen nachgegangen. Und hat - während der "Internationalen Wochen gegen Rassismus 2021" vom 16. März bis 8. April - dieses gesellschaftliche Phänomen aus diversen Blickwinkeln zu beleuchten versucht.

Zum Abschluss der Unterföhringer Bildungsreihe "Was ist Rassismus?" hält an diesem Donnerstag, 8. April, Gregor Sterzenbach einen Vortrag mit dem Titel "Alltagsrassismus besser verstehen". Spätestens seit den Terror-Anschlägen in Hanau oder Halle, scheint auch im deutschen Kontext die Einsicht angekommen, dass Rassismus ein nicht zu unterschätzendes gesellschaftliches Problem darstellt. Generell weiß die Mehrheit wenig über die real existierende Vielfalt an rassistischen Ausgrenzungen, gerade wenn es um deren eher subtile Erscheinungsformen geht. Sterzenbach, Ethnologe und Wissenschaftler im Feld der Interkulturellen Kommunikation, richtet sich in seinem interaktiven Online-Vortrag vor allem an "weiße Mehrheitsangehörige". Er fragt, welche Aspekte wir zur Dynamik des Alltagsrassismus besser verstehen sollten. Zudem sollen Anregungen vorgestellt werden, wie sich die Haltung eines wissenschaftlich oft angeratenen "Kritischen Weißseins" umsetzen und alltagstauglich leben lässt. Der Vortrag beginnt um 19 Uhr. Anmeldung über www.buergerhaus-unterfoehring.de und www.vhs-nord.de. Der Vortrag ist kostenlos.