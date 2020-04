Wenn es nach den Aktionsbündnissen "Raus aus der Steinkohle" in München und Unterföhring geht, dann sollen die Stadtwerke München (SWM) ihre bestehenden Reserve-Heizwerke übergangsweise erweitern, um so die Kohleverbrennung im Block zwei des Heizkraftwerks Nord in Unterföhring schnellstmöglich zu beenden. Mit dieser Forderung reagieren die Kohlegegner nach eigenen Angaben auf die Absicht der SWM, am Standort Unterföhring ein Gas-und-Dampf-Kombi-Kraftwerk zu errichten, und auf Anzeichen, dass eine rot-grüne Stadtregierung in München das Vorhaben goutieren könnte. Nach Meinung der Aktionsbündnisse muss jedoch ein anderer Weg beschritten werden. In einer Pressemitteilung fordern sie die Stadt auf, die SWM zu beauftragen, umgehend eine Betriebsverlängerung der bestehenden Anlage am Standort des Heizkraftwerks Nord zu beantragen und auf dem dortigen Betriebsgelände eine neue Heizwerk-Spitzenlastanlage als Notfallreserve für die Fernwärme zu errichten.

"Die SWM haben seit Jahren nur Nebelkerzen gezündet, um abzulenken von der schnellen und günstigsten Lösung mit Reserveheizkesseln an bestehenden Standorten", findet Michael Schabl, Sprecher der Münchner Initiative "Raus aus der Steinkohle". Er und das Unterföhringer Bündnis seien davon überzeugt, dass eine Betriebsverlängerung sowie der Neubau eines gasbetriebenen Spitzenheizwerks eine Abschaltung des Kohleblocks bis spätestens 2025 möglich machen könnte. Die Anlage in Unterföhring diene bereits heute bei der Wärmeversorgung nur noch als Ausfallreserve: Ohne den Kohleblock wäre in Notlagen, also bei Frosttagen von minus 15 Grad und gleichzeitigem Ausfall des Heizkraftwerks Süd, die Fernwärmeversorgung in der Stadt gefährdet, weil in diesem Fall bis zu 422 Megawatt Wärmeleistung fehlen könnten. Der Münchner Stadtrat hat deshalb im vergangenen November beschlossen, dass schnellstmöglich Ersatz für die Wärme-Reservefunktion des Kohlekraftwerks gefunden werden und die Wärme von 2035 an ausschließlich aus erneuerbaren Energien, insbesondere Geothermie, stammen soll.

Der Vorschlag der Bürgerinitiativen liefert nach deren Aussage dafür eine Lösung: Auf dem Betriebsgelände des HKW Nord, also im gültigen Bebauungsplan-Bereich von Unterföhring, könnten das bestehende Heizwerk ertüchtigt und ein neuer Spitzenlast-Kessel für Notfälle mit einer Laufzeit bis maximal 2035 und ohne Zusatzbelastung der Bevölkerung errichtet werden - "schnellstmöglich, zu günstigsten Kosten und mit minimal zu erwartenden Genehmigungsschwierigkeiten", wie es in der Mitteilung heißt. Sollte es diese Bedingungen auch an anderen SWM-Standorten in der Stadt geben, könnten dort die vorhandenen Anlagen zur Wärmeerzeugung ebenfalls ertüchtigt werden. München müsse die erforderlichen Schritte unverzüglich einleiten. Zudem verlangen die Bürgerinitiativen von der neuen Stadtregierung ein klares Nein zu Plänen, in Unterföhring ein Gaskraftwerk bauen zu wollen, wie Wolfgang Stubenrauch vom örtlichen Bündnis betont.