20. März 2019, 22:03 Uhr Unterföhring Köhler beim Grünen-Treff

Zu Gast beim Grünen-Stammtisch in Unterföhring ist Landtagsabgeordnete Claudia Köhler. Die Zusammenkunft findet am Dienstag, 26. März, in der Bürgerhausgaststätte "Politia" statt und beginnt um 20 Uhr. Köhler spricht dabei unter dem Titel "Grüne Ideen für den Landkreis" über ihre Arbeit im Landtag.