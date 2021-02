Angesichts der vagen Vorgaben der Politik zur Organisation des Kita-Betriebs und recht voller Einrichtungen trotz Notbetreuung wendet sich das Team der Kindertagesstätte Telezwerge in Unterföhring mit einem Protestbrief an die Öffentlichkeit. Erzieherin Maria Keller und Kindheitspädagogin Daniela Gawlik fordern darin im Namen des Personals nachvollziehbare Vorschriften in den Rahmenhygieneplänen wie klare Regelungen zu den Öffnungszeiten. Ebenso verlangen sie eine frühere Impfmöglichlkeit, kostenlose FFP2-Masken sowie wöchentliche Schnelltests für Kita-Personal.

"Fakt ist, dass in den Medien von geschlossenen Kitas die Rede ist. In unserer Einrichtung werden derzeit aber von 55 Kindern bis zu 75 Prozent in den Notgruppen betreut", schreiben die Mitarbeiterinnen der Kindertagesstätte der Pro Sieben Sat 1 Media SE.

Sie betonen, dass sie in Pari-Kita einen verantwortungsbewussten Träger hinter sich hätten. Sie schildern aber auch die schwierige Situation, in der sie sich befinden: Das pädagogische Umfeld ermögliche es nicht, Abstand zu halten. Kinder weinten an ihren Schultern und schliefen in ihren Armen. Es sei zweifelhaft, wie hoch der Schutz einer FFP2-Maske in solchen Momenten sei. Weil Kita-Personal sich nicht, wie einige Teammitglieder angesichts der Ansteckungsgefahr angenommen hätten, wie Pflegepersonal impfen lassen könne, wachse die Unsicherheit. "Kann es die einzige Option sein, uns zu schützen, indem wir uns krankschreiben lassen?", schreiben sie.

In ihrem Brief betonen die Unterzeichnerinnen das Engagement des Elternbeirats, der die Handlungsnotwendigkeit sehe und alles in Bewegung setze, um ihre Arbeit in einem geschützten Rahmen stattfinden zu lassen. Gleichzeitig fordern sie von der Öffentlichkeit ein eindeutiges Statement für ihren Berufsstand. Andernfalls fürchten sie, dass "der Fachkräftemangel in naher Zukunft noch weitaus drastischer wird". Einerseits, weil sich junge Menschen nach dem Jahr möglicherweise nicht mehr für den Beruf entscheiden würden. Andererseits, weil Fachpersonal wegen der psychischen Belastungen der eigentlichen Berufung den Rücken kehren könnte.