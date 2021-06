Von Irmengard Gnau, Unterföhring

Der Charme des Hinterhofs wurde lang unterschätzt. In Corona-Zeiten aber entdeckten viele Privatleute diese kleinen, oft verborgenen Plätze als Orte der Freiheit unter freiem Himmel. Auch die Unterföhringer Kulturveranstalter wurden vergangenen Sommer, als die Säle im Bürgerhaus nicht gespielt werden konnten, auf den Hof daneben aufmerksam und wandelten diesen kurzerhand in ein Open-Air-Kino um. Mit so großem Erfolg, dass das Projekt heuer seine Wiederholung erfährt: An den beiden Wochenenden 2. bis 4. Juli sowie 20. bis 22. August können Filmfreunde dort im Freien großes Kino sehen.

Los geht es am Freitag, 2. Juli, mit einem von starken Songs getragenen Biopic über den britischen Sänger Elton John, der sich dank seines musikalischen Talents vom dicklichen, schüchternen Jungen zum "Rocket Man" entwickelt, der auf der Bühne die Massen mitreißt. Am Samstag, 3. Juli, stürzen sich Elias M'Barek, Frederick Lau und Palina Rojinski ins "Nightlife"; aus einem vielversprechenden Date wird aufgrund chaotischer Umstände eine wilde Jagd durch das nächtliche Berlin.

Am Sonntag, 4. Juli, wird es romantisch bis tragisch. In "I still believe" erzählt das Brüderpaar Andrew und Jon Erwin die Geschichte des christlich geprägten US-amerikanischen Musikers Jeremy Camp. Mit Anfang 20 wird Camp gerade durch seine Musik zunehmend berühmt, als seine große Liebe Melissa schwer an Krebs erkrankt und schließlich mit nur 21 Jahren stirbt. In seinen Liedern verarbeitet der Musiker ihren Tod und berührt damit viele Menschen.

Das zweite Kinowochenende im August gibt Einblick in das Leben und Schaffen der Physikerin Marie Curie, die für die Entdeckung der Radioaktivität als erste Frau den Nobelpreis erhielt. Mit "Narziss und Goldmund" hat Oscarpreisträger Stefan Ruzowitzky die gleichnamige Erzählung von Hermann Hesse verfilmt und Marc-Uwe Kling berichtet in den "Känguru-Chroniken" aus dem WG-Leben mit einem besonderen Beuteltier.

Die Filme beginnen jeweils um 21.30 Uhr. Tickets können reserviert werden unter 089/95 08 15 06 oder ticket@unterfoehring.de. Weitere Informationen unter www.buergerhaus-unterfoehring.de.