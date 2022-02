In Unterföhring bieten die Malteser am Samstag, 19. Februar, einen zusätzlichen Kinder-Impftag an. Verimpft wird die spezielle Kinder-Dosis des Vakzins von Biontech. Es besteht von 10 bis 15 Uhr in der alten Grundschule an der Bahnhofstraße 3 zudem das Angebot, sich über eine Immunisierung beraten zu lassen. Das Impfangebot richtet sich an Kinder im Alter von fünf bis zwölf Jahren. Mitzubringen sind ein gültiges Ausweisdokument oder die Geburtsurkunde des Kindes, der Impfausweis und die Einverständniserklärung aller Erziehungsberechtigten. Wer an diesem Tag keine Zeit hat, kann auch das Angebot in der orthopädischen Praxis Dr. Rauth am Montag, 14. Februar, von 15 bis 17 Uhr wahrnehmen, das vom Unterföhringer Familienhaus organisiert wird.