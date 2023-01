Von Irmengard Gnau, Unterföhring

Die Gemeinde Unterföhring sucht eine neue Leitung ihrer Finanzabteilung. Die 11 000-Einwohner-Gemeinde im Münchner Norden zählt zu den finanzstärksten in Bayern und verwaltet regelmäßig ein Haushaltsbudget von mehreren Hundert Millionen Euro. Angst vor großen Zahlen darf also nicht haben, wer künftig für Kämmerei, Rechnungswesen, Steuern, Gebühren und Abgaben, Anlagenbuchhaltung und Gemeindekasse in Unterföhring die Verantwortung tragen will. Die Neubesetzung wird nötig, weil der bisherige Kämmerer und Abteilungsleiter Robert Beckerbauer sich Mitte Februar von seinem Posten verabschieden wird und ins Rathaus der Gemeinde Neuried südwestlich von München wechselt. Ein Grund dafür ist die Wohnsituation.

Beckerbauer war gerade einmal drei Jahre lang in Unterföhring tätig. Er bedauere es, die Gemeinde und die Kollegen zu verlassen, sagt er. Seit Mitte 2020 hatte er in Unterföhring mit seiner Familie zentrumsnah zur Miete gewohnt. Jüngst aber kündigte der Vermieter an, die Wohnung zu verkaufen. Eine Kündigung wegen Eigenbedarf sei absehbar gewesen, sagt Beckerbauer. Also sah sich die Familie nach einer neuen Wohnung um. Da Beckerbauer aus dem Münchner Süden stammt und dort auch seine Eltern leben, auch dort. Dabei kam dem Finanzverwaltungsexperten eine Ausschreibung der Gemeinde Neuried unter: Die Kommune aus dem südwestlichen Landkreis München versuchte ebenfalls, den Posten des Kämmerers neu zu besetzen. Und sie warf dabei ein Pfund in die Waagschale, das derzeit in der Region München immer wertvoller wird: eine Dienstwohnung direkt am Ort. "Das war ein Paket, zu dem ich nicht Nein sagen konnte", sagt Beckerbauer. Im April 2023 wird er in Neuried offiziell seinen Dienst antreten.

Die Gemeinde Unterföhring hofft, über ihre Ausschreibung rasch eine Nachfolge für Beckerbauer zu finden. Bis dies gelingt, leitet Stellvertreterin Sonja Miklobusec-Anwender die Finanzabteilung. Um die heutzutage umworbenen Verwaltungsfachleute für sich zu gewinnen, wirbt Unterföhring in der Job-Ausschreibung zusätzlich zur tariflichen Bezahlung des öffentlichen Dienstes mit einer Umlandzulage für die Region München und "gegebenenfalls" einer Arbeitsmarktzulage sowie einem Arbeitgeber-Fahrtkostenzuschuss. Außerdem stellt die Kommune den Bewerbern nun in Aussicht, "bei Bedarf Hilfe bei der Wohnraumbeschaffung" zu leisten.