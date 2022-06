Nach zwei Jahren, in denen die beiden Jugendbeauftragten Tobias Meindl und Leonie Konter die Interessen der Jugendlichen vertreten haben, gibt es in der Gemeinde vom 1. Juli an wieder einen gewählten Jugendbeirat. 1212 junge Unterföhringer waren zur Wahl aufgerufen. 13 Kandidatinnen und Kandidaten zwischen 14 und 23 Jahren hatten sich zur Wahl gestellt. Anfang Mai waren die Briefwahlunterlagen an die Jugendlichen versandt worden, bis zum 31. Mai hatten sie Zeit, ihre Stimmen abzugeben.

Die Altersgruppe der 14- bis 15-Jährigen, die satzungsgemäß mit zwei Sitzen im Gremium vertreten ist und für die es drei Bewerberinnen und Bewerber gab, wird im Jugendbeirat künftig von Emma Kerst und Antonie Priese vertreten. Die Altersgruppe der 16- bis 18-Jährigen erhält drei Sitze im Beirat, es gab acht Bewerber, Vertreter sind in diesem Fall Luise Heinz, Kilian Angermüller und Elias Seidl. Bei den 19- bis 21-Jährigen waren im Gremium zwei Sitze zu vergeben. Maria Kerst und Julian Maier wurden gewählt. Von 181 eingegangenen Wahlbriefen waren 178 gültig, was zusammen 991 abgegebene Stimmen ergab.

Die zweijährige Wahlperiode des neuen siebenköpfigen Jugendbeirats beginnt am 1. Juli, zu seiner konstituierenden Sitzung kommt er am Mittwoch, 13. Juli, um 17.30 Uhr im Sitzungssaal des Rathauses zusammen.