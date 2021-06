Die Musikschule Unterföhring veranstaltet das erste Hofkonzert dieser Saison. Am Dienstag, 29. Juni, spielt von 20 Uhr an die Jazz-Gitarristin Barbara Jungfer, die auch an der Schule unterrichtet, mit ihrem Trio im Klanggarten der Musikschule (Am Bahnhof 13). Der Eintritt zum Konzert ist kostenfrei möglich, nötig ist coronabedingt jedoch eine Anmeldung per E-Mail an info@musikschule-ufg.de.