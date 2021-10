Wer sich unkompliziert gegen das Coronavirus immunisieren lassen möchte, hat an diesem Samstag, 23. Oktober, in Unterföhring und Ismaning die Gelegenheit dazu. Der mobile Impfbus steht von 10 bis 16 Uhr auf dem Unterföhringer Bürgerhausplatz. Angeboten werden dort Erst-, Zweit- und Auffrischungsimpfungen. Wer keinen Hausarzt hat, über 80 Jahre alt ist, eine Kreuz- oder eine reine Vektorimpfung erhalten hat, kann kommen, wenn die zweite Impfung länger als sechs Monate zurückliegt. Berechtigt sind auch all jene, die vor vier Wochen das Vakzin von Johnson & Johnson erhalten haben. In Ismaning wird von 11.30 bis 19 Uhr im McDonald's, Robert-Bürkle-Straße 14, geimpft.