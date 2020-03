Was versteht man eigentlich unter einer Isartürkin? Diese Frage wird die Münchner Journalistin Deniz Aykanat am Donnerstag, 19. März, in der Unterföhringer Gemeindebibliothek im Bürgerhaus in der Münchner Straße 65 beantworten. Von 20 Uhr an erzählt die Tochter eines Türken und einer Deutschen von ihrem Leben "zwischen Bayern und Bosporus". Der Eintritt für den Abend kostet fünf Euro. Karten sind im Vorverkauf im Bürgerhaus erhältlich.