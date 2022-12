Vom kommenden Jahr an wird es in Unterföhring keine Hybridsitzungen mehr geben. Dafür hat sich eine knappe Mehrheit des Gemeinderats in der Kommune im nördlichen Landkreis München ausgesprochen. Mitglieder des kommunalen Gremiums müssen also künftig wieder zu jeder Sitzung persönlich erscheinen und können nicht mehr die Option nutzen, über ein geschütztes Netzwerk via Bildschirm von zuhause aus teilzunehmen.

Die Entscheidung war umstritten. Die Fraktionen von Grünen, SPD und der FDP-Vertreter machten sich dafür stark, die Zweigleisigkeit zu erhalten, zumal die Erfahrungen der vergangenen Monate positiv gewesen seien. Unterföhring hatte in Reaktion auf die Corona-Pandemie wie viele bayerische Kommunen Hybridsitzungen eingeführt. Das bayerische Innenministerium überlässt es den Kommunen, ob sie diese Form beibehalten oder wieder zum reinen Präsenzmodus zurückkehren wollen.