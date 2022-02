Ein weiteres Unterföhringer Bauprojekt ist auf den Weg gebracht: Bei nur einer Gegenstimme billigte der Gemeinderat in einer Sondersitzung die geänderte Vorplanung für den Hort und die Mittagsbetreuung an der Schulstraße samt der dazu vorgelegten Kostenschätzung in Höhe von 19,8 Millionen Euro. Eine erste Kostenschätzung der Architekten im Juli 2020 war noch von 11,8 Millionen Euro ausgegangen.

Wie die Gemeinde in einer Pressemitteilung erläutert, war dieser Betrag auch für den Haushalt angemeldet worden. In der Folge hätten die künftigen Nutzer, also die Grundschule, der Hort und die Mittagsbetreuung, mit der Gemeindeverwaltung und dem Landratsamt in zahlreichen Abstimmungsgesprächen den Entwurf, der sich in einem Architekturwettbewerb durchgesetzt hatte, weiter ausgearbeitet. Weil sich dabei eine große Kostensteigerung ergeben habe, sei verwaltungsintern beschlossen worden, Einsparmöglichkeiten zu suchen. Hinzu kam laut Gemeinde, dass sich die Rechtslage auf dem Gebiet der Kinderbetreuung seit der Ausschreibung deutlich geändert hat und auch die künftigen Angebote des kooperativen Ganztags berücksichtigt werden mussten.

In Absprache mit den Nutzern haben die Planer deshalb das Gebäude umstrukturiert und es kompakter und flexibler gestaltet. Anstelle der vorgesehenen acht Hortgruppen, die von der Anforderung an die Raumgestaltung und -größe her sehr streng und deshalb kostenintensiv sind, bietet es nun Platz für die bisher schon bestehenden fünf Hortgruppen. Die deutlich flexiblere Mittagsbetreuung wird dafür mit sieben Gruppen geplant, die später einmal ohne Probleme in sieben Gruppen des kooperativen Ganztags übergeführt werden können. Das Haus ist aber so geplant, dass - bei entsprechender Nachfrage - auch Hortgruppen in einen kooperativen Ganztag umgewidmet werden könnten.

Gewisse Kostenmehrungen seien aber dennoch nicht vermeidbar gewesen, berichtete bei der Gemeinderatssitzung der Projektsteuerer Michael Schropp. Alleine schon drei Millionen Euro brutto mehr müsse man für größere Technikflächen ausgeben, die in der ersten Planung in der Detailliertheit nicht hätten angesetzt werden können. Dazu kämen die gestiegenen Baukosten und in der ersten Rechnung nicht enthaltene Baunebenkosten. Sparen könne man an gewissem Zubehör des Gebäudes, indem man etwa die Photovoltaikanlage (220 000 Euro), Einrichtungen für die E-Mobilität in der Tiefgarage (80 000 Euro), die digitale Schließanlage (130 000 Euro) oder die Gebäudekühlung (50 000 Euro) weglasse.

Der Gemeinderat allerdings war mehrheitlich nicht der Meinung, dass hier noch Posten gestrichen werden könnten, und billigte die neu errechneten Gesamtkosten in Höhe von 19,82 Millionen Euro. "Um künftig nicht mehr den Fluch der ersten Zahl zu haben", kündigte Bürgermeister Andreas Kemmelmeyer (Parteifreie Wählerschaft) an, "werden wir bei einem unserer nächsten Bauvorhaben zudem schon die Ausschreibung von einem Fachingenieur durchrechnen lassen, wie sie es beispielsweise in Österreich machen." Überraschungen wie die zu kleinen Technikflächen werde man sich so dann sparen.