13. September 2018, 22:18 Uhr Unterföhring Hofäckerallee gesperrt

Noch bis voraussichtlich 28. September ist die Hofäckerallee in Unterföhring zwischen Münchner Straße und Straßäckerallee voll gesperrt. Zwischen Föhringer Allee und Einmündung Straßäckerallee gilt eine Einbahnstraßenregelung in Richtung Münchner Straße. Die Bushaltestellen an der Hofäckerallee entfallen. Die Linie 232 wird während der Bauarbeiten über die Föhringer Allee umgeleitet.